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'Hanımağa’ lakaplı Güniz Akkuş’tan Sedat Peker’e olay tehdit! Anında cevap geldi

‘Hanımağa’ lakaplı Güniz Akkuş’un Sedat Peker’e yönelik tehdit videosu gündem oldu. Hanımağa Sedat Peker'i tehdit ederken, Peker adına cevabı Muşlu Erkan verdi...

Sedat Peker’i tehdit eden 'Hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş yayınladığı videodan şöyle seslendi: “Bana bak Sedat, sana 10 gün mühlet veriyorum. Delikanlı gibi karşıma çık. Yoksa gerçek vatan sevdalıları kardeşim bir gece ansızın senin ziyaretine gelecek.”

Güniz Akkuş'un yayımladığı video kısa sürede ses getirirken,  Twitter'da TT listesine girdi. Güniz Akkuş'un tehdidine Sedat Peker'in adamı olduğu iddia edilen Muşlu Erkan karşılık verdi. Muşlu Erkan, Hanımağa'ya, "Sen git, seni konuşturanlar gelsin, biz her türlü bedeli ödemiş kişileriz" diye seslendi.

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