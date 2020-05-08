Rıdvan Dilmen'den TFF'yi bombaladı: Rezalet

Spor yorumcularından Rıdvan Dilmen, NTV'deki %100 Futbol programında gündemi değerlendirdi ve TFF'nin ligleri 12 Haziran'da başlatma kararı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Kulüpler Birliği ile telekonferans yapmıştı Nihat bey, o gün de 12 Haziran'da seyircisiz denmişti, aradan 15 gün geçti, yine bu tür bir açıklama geldi. TFF'nin doğru hareket ettiğini düşünmüyorum açıkçası. TFF özerktir, başkanı önemli bir mevkidedir. TFF'nin önemli bir özelliği var, çok değerli doktorları var. 15 tane profesör, doçent. Dışarıdan da enfeksiyon ile ilgili danışmanları da var. Sık toplantı yaptılar, 35 sayfalık bir protokol ortaya çıktı. Değerli bilim insanlarının verdiği rapor üzerinden TFF karar alacak. TFF ne yaptı? Nihat bey Sağlık Bakanımız ile görüştü, raporu sundu, akşam sayın Fahrettin Koca, oynansın ya da oynanmasın diye bir şey konuşmadık dedi. Bir gün sonra TFF toplantı yaptı, 14:00'te de Nihat bey, bütün basın mensuplarının sorularını yanıtladı.