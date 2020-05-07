Hülya Kuran Esra Erol'da ağlayarak Dilek'i fırçaladı

Esra Erol'da programına Dilek'in aldığı not ve Hülya Kuran'ın ağlayarak verdiği tepki damga vurdu.

Dilek'in 3 çocuğunu ve eşini terk ederek kaçtığı tavukçudan gelen not bomba etkisi yarattı. Notta, "Ben dayanamadım çocukların sesine. Vicdanım sızladı. Çocuklarına ve yuvasına dönsün. Artık gelmesin istemiyorum" yazıyordu.

Dilek'in çocuklarının videosunu gördükten sonraki tepkisizliği ise avukat Hülya Kuran'ı çileden çıkarttı. Hülya Kuran, ağlayarak Dilek'e fırça attı.