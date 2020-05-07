DÜNYA

ABD’li hemşireden koronavirüs itirafı! En ufak bir durumda fiş çekiliyor

Koronavirüs salgını ABD'de sağlık sistemini adeta çökme noktasına getirdi. ABD'li Nicole Sirotek adlı hemşire ülkede sağlık alanındaki ihmalleri gözyaşlarıyla anlatarak, "Ağır ihmal var, hastalar ölüyor. En ufak şeyde fiş çekiliyor. Artık yasal olarak ne yapacağımı bilmiyorum" dedi.

Koronavirüs salgınında merkez üssü haline gelen ABD'de sağlık sistemi iflasın eşiğine geldi. Asya'da koronavirüs salgını etkisini iyice azaltırken salgının merkezi halini alan ABD'de vakaların ve can kayıplarının önüne geçilemiyor. ABD’nin Nevada eyaletinde görevli olan ve koronavirüs (Covid-19) salgıyla mücadeleye destek vermek için New York’a giden Nicole Sirotek adlı hemşire göz yaşlarıyla ABD'deki sağlık sistemindeki ihmallari anlattı

En ufak olayda hastaların fişi çekiliyor

İtiraflarda bulunan hemşire koronavirüs tedavisi gören ve iyileşme ihtimaline şüphe ile bakılan koronavirüs hastalarının solunum cihazlarının fişlerinin en ufak bir durumda çekildiğini ifade etti.

Binlerce kişi ihmallerden dolayı ölüyor

Nicole Sirotek adlı hemşire ABD'li hemşire ülkede tıbbi ihmallerin olduğunu çektiği videoyla göz yaşlarına boğularak anlattı. Sirotek, ABD’de koronavirüs hastalarının “ağır ihmal ve kötü tıbbi yönetim” nedeniyle “öldürüldüğünü” iddia ederken “Artık yasal olarak ne yapacağımı bilmiyorum. Savunucu gruplar bile bu insanlar hakkında bir şey yapmıyor, siyahi insanların hayatları burada önemli değil. Durum çok vahim. Binlerce kişi ihmallerden dolayı ölüyor" dedi.

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