Survivor Aycan Yanaç'tan Fenerbahçe itirafı

Survivor programında yarışan Kadın Milli Futbolcu Aycan Yanaç, Fenerbahçe hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı. Milli formayı da giyen ve kariyerine Almanya'nın Nürnberg II Takımı'nda devam eden genç futbolcu, sarı lacivertli kulübün kadın futbol takımı kurması halinde seve seve forma giymek istediğini söyledi.

''Keşke kurulsa, banko oyuncusu olurum'': Kazandıkları ödül oyunu sonrası Acun Ilıcalı'nın Instagram hesabında canlı yayına katılan ve takipçilerin sorularını yanıtlayan Aycan Yanaç, "Ben Fenerbahçeliyim. Fenerbahçe'den başka hiçbir yerde kendimi göremiyorum. Eğer Fenerbahçe Kadın Takımı kurulursa oynamak isterim. Acun Ilıcalı ile de konuştuk bunu. Keşke kurulsa, banko oyuncusu olurum." ifadelerini kullandı.