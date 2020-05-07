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Survivor Ersin Korkut'tan köpeği Mes ile ilgili canlı yayında duygulandıran sözler

Survivor 2020 ünlüler takımı yarışmacıları kazandıkları iletişim ödülü sonrasında Instagram'dan yapılan canlı yayında hayranlarından gelen soruları yanıtladı. Survivor'a gittikten sonra çok sevdiği köpeği Mes'in öldüğü söylenmeyen Ersin Korkut, bir seyircinin soruna verdiği yanıtla ise izleyenleri duygulandırdı.

Survivor'da yarışan oyuncu Ersin Korkut'un köpeği Mes ile olan bağı tüm sevenleri tarafından biliniyor. Ersin Korkut'un köpeği Mes geçtiğimiz aylarda hayatını kaybetmişti ve bu bilgi kendisi ile paylaşılamadı. Geçtiğimiz günlerde ailesi ölüm haberinin söylenmesi istemiş ancak akrabası olan Yılmaz Erdoğan, Acun Ilıcalı'yı arayarak " Söylersek adamı orada kaybedebiliriz" demişti. Acun ise bunun üzerine haberi Ersin'e söylememe kararı almıştı.

"Onu çok merak ediyorum"

Survivor'da kazandığı her iletişim ödülünde akrabalarına köpeği Mes'i soran Ersin bu defa ise canlı yayında gelen bir soruya verdiği yanıtla hayranlarını duygulandırdı. Instagram canlı yayınında bir seyircinin "En çok neyi merak ediyorsunuz?" şeklindek sorusunu yanıtlayan Ersin, "Benim küçük bir köpeğim var. Onu çok merak ediyorum. Acaba döndüğümde beni tanıyacak mı tanımayacak mı? Onu çok merak ediyorum" şeklinde yanıt verdi.

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