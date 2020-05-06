Esra Erol'dan koronavirüs açıklaması: O anki bakışıma çok güldüm

İlkay Buharalı ve Ali Eyüboğlu'nun ilk youtube canlı yayın magazin programı Magazin Noteri'ne Esra Erol konuk oldu. Yayına koronavirüs atlatmış bir konuğun gelmesiyle gündeme gelen Esra Erol yaşadığı o anları yaşadı. Erol açıklamasında şunları söyledi:

"Benim yayına tek başıma aldığım kararla devam etmiyorum. Bu kanalın aldığı karar... Biz bu yayınları sürdürürken bazı bilgiler doğrultusunda yayına devam ediyoruz. Bu şartlar altında denetim mekanizması oluşmuş durumda...

Bu hanımefendi İstanbul konuklarındandı; ateşi ölçüldü. Yayın öncesi sorulan sorulara "hayır koronavirüslü tandığım yok" diyor. Yayına çıktığında ben sadece koronayımı duydum. Ben zaten onun şokunu yaşıyorum, o kadar şey oldu; geldi güvenlikten geçti; Allah'ım yayılmış mıdır? Kaç kişiye bulaşmıştır? Bunu düşünüyorum. Yayının en önündeki insan olduğum için tüm duyguları aynı anda yaşıyorum. Tabii sonra iyileştim dedi ama kimse orayı duymadı.

HEPİMİZ BİR GÜN KORONA OLACAĞIZ!

Süreç bu şekilde gelişti. Sonra test ne zaman yapılmış filan öğrendik ve bir oh çektik. Şunu biliyorum sadece hepimiz bir gün korona olacağız ve hafif semptomlarla geçirip atlatacağız.

Ben çıkan haberleri çok şahsıma almadım. Sosyal medyadaki yorumlara her insan maruz kalabilir. Kendi görüntülerime, o anki bakışıma çok güldüm. Böyle bir olay yaşadım yani..."

Erol programının ise Haziran'ın 3. haftasında sezon finali yapacağını açıkladı. Erol Müge Anlı'nın programı için ise bilgisinin olmadığı söyledi.

Erol yayındaki küfür için de "