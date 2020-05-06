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Elazığ'da doktorlar yoğun bakımda göbek attı darısı diğer illere

ELAZIĞ Fırat Üniversitesi Hastanesi’nde yoğun bakımda koronavirüs hastası bitince sağlıkçılar müzik eşliğinde oynayarak kutlama yaptı.

Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ’da da korona virüsüyle mücadele aralıksız devam ediyor. Kentte bugüne kadar hastalığa yakalanıp hastanelerde tedavisi yapılan 61 kişiden 52’si sağlına kavuştu, 4 kişi ise hayatını kaybetti.

Gülümseten görüntüler

Kentte 5 vakanın normal serviste tedavisi sürerken, FÜ Hastanesi dahil diğer hastanelerde yoğun bakımda vaka kalmadığı öğrenildi. FÜ Hastanesi’nde yoğun bakım hastası kalmayınca sağlık çalışanları mutluluklarını, müzikle beraber bir odaya tek tek girerek oynayarak gösterdi. Renkli görüntüler oluşturan o anlar ise cep telefonuyla kaydedildi.

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