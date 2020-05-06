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Sokağa çıkmayan 2,5 yaşındaki çocuktan ilginç tepki

SAMSUN’da yaşayan 2,5 yaşındaki Derin Nisa Kaya, evinin balkonuna çıkarak sokakta dolaşan vatandaşlara kızıp, korona virüsü uyarısında bulundu. Görüntüler sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Korona virüsü gündelik hayatı etkilerken, eski alışkanlıklar da bir bir bırakılıyor. Özellikle büyükşehirlerde ve salgının çok olduğu yerlerde hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması getiriliyor. Vatandaşlar da evlerinde kalarak, pandeminin çoğalmaması için gayret sarf ediyor.

Selçuk ve Duygu Kaya çiftinin 2,5 yaşındaki kız çocuğu Derin Nisa Kaya da geçen hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen sokağa çıkan vatandaşlara evinin camından seslenerek tepki gösterdi. Minik Derin, sokağa çıkan vatandaşlara seslenerek, “Bak hasta olursunuz, sizi arabayla doktora götürürler. Size iğne yaparlar iğne iğne” dedi.

“Sizi arabamıza alır doktora götürürüm, doktor da iğne yapar cıss diye”
Sosyal izolasyona uymayıp sokakta gezen vatandaşlara seslenen Derin Nisa Kaya, “Ya hasta olacaksınız. Galiba onlar da bizim gibi kapımızın önüne çıkmışlardı ama çok uzaklara gidiyorlar. Ya çabuk evinize, çabuk evinize gidiyorsunuz. Bak hasta olursunuz, sizi arabayla doktora götürürler. Size iğne yaparlar iğne iğne. İğne yapsın doktor onlara. Çok uzaklara gitmeyin. Sizi arabamıza alır doktora götürürüm. Doktor da iğne yapar cıss diye. Anlamıyorlar beni ya. Ya anlamıyor musunuz? Çabuk evinize gidin” diye seslendi.

Derin Nisa’nın uyarılarını kaydeden anne ve babası ise minik Kaya’nın görüntülerini kendilerine ait sosyal medya mecrasından paylaştılar. Görüntüler, kısa sürede büyük beğeni topladı.

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