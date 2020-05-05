Habertürk canlı yayında Nagehan Alçı'dan Deniz Zeyrek'e: Bravo Deniz

Gazeteciler Deniz Zeyrek ve Nagehan Alçı, Habertürk'te Erdoğan Aktaş'ın sunduğu Gece Raporu programına konuk oldu.

Koronavirüsle mücadele muhalefetin aldığı tavrı eleştiren Deniz Zeyrek "Muhalefeti koronayla mücadele konusunda biraz cesur olmaya davet ediyorum. Çıksınlar yiğidin hakkını teslim etsinler. Gidiyorlar mezarlıkta ölü sayıyorlar. Bu doğru bir yaklaşım değil. Neyi kanıtlayacaksınız? " ifadelerini kullandı.

Nagehan Alçı'dan Zeyrek'e destek

Zeyrek'in konuşması sırasında araya giren Nagehan Alçı da meslektaşının sözlerine katıldığını belirterek "Bravo Deniz" dedi.