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14 yaşındaki kızını sevgilisiyle ilişkiye zorlayan anne adliyeye sevk edildi

Eskişehir’de 14 yaşındaki kızını, sevgilisi ile ilişkiye girmeye zorlayan anne sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Eskişehir’de yaşayan Ö.A. geçtiğimiz yıl 3 çocuğu ile birlikte sevgilisi H.H.K. ile buluşmaya gitti. Kızlarını başka odaya götüren anne Ö.A., sevgilisinin isteği üzerine 14 yaşındaki kızını getirip ‘yapmak zorundasın’ diyerek soydu ve ilişkiye zorladı. H.K.K. burada küçük kıza cinsel istismarda bulundu. Olay sonrasında ayrıca anne Ö.A.'nın sevgilisine kızının çıplak fotoğraflarını da gönderdiği iddia edildi. Küçük kızın okulundaki rehber öğretmenine durumu anlatması sonucu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Anne Ö.A. ve H.K.K. Eskişehir 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Ahlaksız çifte Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. ‘Çocuğa karşı cinsel taciz, özel hayatın gizliliğini ihlal etmek, çocuğun cinsel istismarı, tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından 9 yıl 6 aydan 23 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Mahkemeden tahliye kararı verilmişti

Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 48 gün tutuklu kalan sanıkların üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti ve tutuklu kaldıkları süreyi göz önüne alarak yurt dışına çıkış yasağıyla birlikte adli kontrol şartıyla tahliyelerine karar verildi. Bu karar üstüne baba itiraz etse de mahkeme babanın itiraz kararı bulunmadığını ifade ederek reddetti. Baba daha sonra 4. Ağır Ceza Mahkemesine başvurdu. Bu mahkemede babanın 'katılan sıfatı alabilecek kişilerden olması' nedeniyle itiraz hakkını kullanabileceğinin altını çizdi. 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi önceki mahkemenin verdiği 'itiraz hakkı yoktur' kararını yok hükmünde sayarak Ö.A. ile H.H.K.'nın yeniden tutuklanmasına karar verdi.
Anne Ö.A. tutuklama kararının ardından sağlık kontrolü için Yunus Emre Devlet Hastanesine getirildi. Buradaki sağlık kontrolünün ardından Ö.A. adliyeye sevk edildi.

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