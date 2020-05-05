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Ebru Polat'tan Nihat Hatipoğlu'na İsra Suresi sorusu

Şarkıcı Ebru Polat, ATV ekranında yayınlanan İlahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu’nun programına bağlandı.

Çektiği video ile İsra Suresi hakkında merak ettiklerini soran Polat'ın videosu sosyal medyadan da paylaşıldı. Polat, Hatipoğlu'na, “Hayırlı ramazanlar hocam. İsra suresi 13. Ayet'te ‘Biz her insanın kaderini boynuna doladık’ der. Çok sevdiğim bu ayetin tercümesi doğru mu?" diye sordu.

Polat'ın sorusuna yanıt veren Hatipoğlu, "İlk anlamı, her insanın amelini boynuna astık. İyi olana iyi, kötü olana kötü. İkincisi de her bir insanın kaderini boynuna astık. Ne demek bu? Kader beni zorluyor mu hayır. Kaderin Allah tarafından biliniyor. Hangi iyiliği, hangi sevabı, hangi kötülüğü işlediğini Allah biliyor. Onu kaderine yazmıştır. En yaygın ve en doğru olduğunu düşündüğümüz tercüme budur" dedi.

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