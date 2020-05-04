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Esra Erol canlı yayında konuğunun koronavirüs olduğunu öğrendi

Esra Erol, programına konuk aldığı kadının koronavirüs olduğunu öğrenince büyük şok yaşadı ve o anlar kameralara böyle yansıdı.

ATV ekranlarının sevilen programı Esra Erol'da ilginç bir olay yaşandı.

Programa katılan bir konuk canlı yayında, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Programa konuk olan kadın, "Bana korona teşhisi koydular. Ben bunun hafifini geçiriyormuşum. 12 gün hastanede tedavi gördüm sonra doktorlar, 'Evinde tedavi olabilirsin' dedi" ifadeleriyle koronavirüse yakalandığını ve süreci hafif geçirdiğini söyledi.

Konuğunun sözleri karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Esra Erol, "Sen tedavi sürecinde misin?" diye sordu.

Konuk ise "Hayır, geçti artık iyi oldum. Çok şükür atlattım onu. Kızım bana yardımcı oldu. Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

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