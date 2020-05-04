DÜNYA

İsrail Ordusu'nda dansçılar dans etti! İsrail çok fena karıştı

İSRAİL, artık ordunun moral topluluklarında dans etmek üzere asker alınmayacağını duyurdu. Karar, zorunlu askerliğini yapan pop starın arkasında dans eden iki erkek askerin performansının ’uygunsuz’ bulunmasının ardından alındı.

İsrail Ordu Radyosu'nun aktardığına göre, pop yıldızlar Noa Kirel ve Yonatan Margi zorunlu askerlik hizmeti için çağrıldığında, askerlere moral vermek amacıyla oluşturulan grupların daha profesyonel bir şov sergileyebilmesi adına ekibe arka planda dans edecek askerleri de dahil etti.

Ancak hafta sonu Kirel’in performansı sırasında çekilen ve sosyal medyada paylaşılan bir video, yüksek rütbeli ordu mensuplarını ‘kızdırdı’. Videoda Kirel üniforması içinde şarkı söylerken görülüyor, bu esnada arkasında da iki erkek asker dans ediyor.

'Orduyu rezil ediyor'

Ordu Radyosu, “Üst düzey subaylar, erkeklerin askeri üniforma içinde dans ederken görünüşünden hoşnut kalmadı. Görünüşe göre, onlar için bu, orduyu rezil ediyor” ifadeleriyle ordunun hoşnutsuzluğunu aktardı.

Askerlerin dansı bazı İsraillileri de mutlu etmedi. Bir sosyal medya kullanıcısı, “Daha şimdiden beyaz bayrak sallayabiliriz! Önümüzdeki savaşta bir şansımız var mı?” ifadelerini kullandı.

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