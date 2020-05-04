YEREL

Ümraniye'de kadınlar saç saça baş başa kavga etti! Ayıranlar da kavgaya tutuştu

ÜMRANİYE'de aralarında husumet bulunan kadınlar karşılaşınca kavga etti. Kavgayı ayırmak isteyen kişiler de dahil olunca ortalık çok fena karıştı.

Olay geçtiğimiz hafta Ümraniye Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bir anne ve kızı, daha önce aralarında husumet bulunan iki kadınla karşılaştı. Taraflar arasında bir anda kavga çıktı. 

Ayırmak isteyene tokat atınca...

Olayın yaşandığı yerde bir market kuyruğunda bekleyenler, saç saça baş başa yaşanan kavgayı görünce kavgayı ayırmak istedi. Fakat bu sırada taraflardan biri kavgayı ayırmak isteyen bir kişiye tokat atınca olay daha da büyüdü. Tokat yiyen kişi de kavgaya dahil oldu.

Saç saça başbaşa tekme ve tokatlarla kavga

O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Görüntülerde, tarafların birbirleriyle saç saça baş başa kavga ettiği, daha sonra vatandaşların kavgayı ayırmaya çalıştığı, bu sefer de kavgayı ayıran vatandaşın taraflardan biri tarafından tokatlandığı, diğer vatandaşın ise kavgayı ayırırken yere düştüğü ve en sonunda onların da kavgaya dahil olduğu görülüyor.

Görgü tanığı anlattı

Burak Serkan, "Önümüzdeki marketin de kuyruğu vardı. Sebepsiz yere burada birbirlerine girdiler. Büyük bir arbede yaşandı. Ayırmaya çalışanlar da bu sefer kavgaya dahil olmuş oldu" dedi. 

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar 1 yorum
SON DAKİKA HABERLERİ
Steaua Bükreş Galatasaray'ı istedi ülke ordusu veto etti
İBB Bilim Kurulu 19 Mayıs için 11 günlük sokağa çıkma yasağı istedi!
Fenerbahçe'de saha çalışmaları başladı
İBB'den askıda fatura uygulaması! Ekrem İmamoğlu detayları paylaştı
Vedat Muriç kapışması! Ya İngiltere ya İtalya'ya gidecek
'Koronavirüsten kurtuldu' denilen ilçede şok! Kötü haberi belediye başkanı verdi
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Samsun’da koyun sürüsü caddeye indi! İşte o renkli görüntüler
Kütahya'da aşırı hız ve dikkatsizlik kazalara davetiye çıkarttı!
Fitil kullanmak orucu bozar mı Diyanet cevabı ne diyor?
New Jersey'de sosyal mesafeyi koruyarak sahilde güneşlendiler!
Kangal köpeklerini sıpaya saldırttı! Berat Kaya'nın rezil videosu
65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor açıklama geliyor
İstanbul'da sokağa çıkma yasağından sonra hareketlilik başladı!
2022 maaşları ödemesi ne zaman mayıs ayı maaş ödeme günleri