YEREL

İstanbul'da sokağa çıkma yasağından sonra hareketlilik başladı!

Yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlaması kararının bitmesinin ardından vatandaşlar sabah işe gitmeye başladı. 4 gün sakin geçen kentin merkezi noktalarında hareketlilik başladı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında 30 büyükşehirde ve Zonguldak'ta 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti.

Dördüncü kez uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması bugün gece saat 24.00 itibari ile sona erdi. Kısıtlamanın bitmesinin ardından İstanbul'da yaşayan vatandaşlar işe gitmeye başladı.

Mega kentin merkezi yerlerinden olan Vatan Caddesi, Turgut Özal Millet Caddesi, E-5 Cevizlibağ Mevkii, Sirkeci Meydanı, Galata Köprüsü ve Taksim Meydanı’nda hareketliliğin başladığı gözlendi. Sabah saatlerinden itibaren sokağa çıkma yasağı bulunmayan vatandaşlar işe gitmeye çalışırken, E-5 Karayolunda yer yer trafik yoğunluğu oluştu.

Trafik yoğunluğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi uygulaması üzerinden saat 08.00 itibariyle, 4 gün sonra ilk defa yüzde 20’ye çıktığı görüldü.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Fernando Muslera'dan sözleşme açıklaması
Son 24 saatte rekor can kaybı! Bilanço korkunç
Koronavirüs poşetten, elbiseden bulaşır mı? Prof. Ceyhan'dan kritik açıklamalar
Artvin’de koronavirüs vaka sayısı sıfırlandı
Bakanlık gizli taşıyıcıların peşine düştü! Mobil test ekipleri görevlendirilecek
Emre Belözoğlu'ndan Ramazan Civelek sürprizi 
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Samsun'da ambulans helikopterin tarlasına inmesine izin vermeyen kadına para cezası
Türkiye'nin sessizleşen meydanları drone ile görüntülendi
Ömer Döngeloğlu yaşı kaç hastalığı neydi ölüm sebebi nedir?
Şehit Uzman Çavuş Eyüp Fidan son yolculuğuna uğurlandı
60 saniyede bugün (3 Mayıs 2020)
Ömer Döngeloğlu'nun kaç çocuğu vardır ailesi kimdir?
Ömer Döngeloğlu'nun ölmeden önceki son videosu izlenme rekoru kırıyor!
Ömer Döngeloğlu eşi kimdir Zeynep Döngeloğlu vefat mı etti?