Ömer Döngeloğlu'nun ölmeden önceki son videosu izlenme rekoru kırıyor!

İlahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu, dünya genelinde yaklaşık 250 bin insanın ölümüne sebep olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yenik düştü. Döngeloğlu'nun vefat haberini Başakşehir Belediye Başkanı duyururken, çok sayıda sosyal medya kullanıcısı Döngeloğlu'nun vefatı nedeniyle üzüntüsünü paylaştı.

Bu sene ağır imtihan olacak

Paylaşımlar arasında Döngeloğlu'nun gerçekleştirdiği son sohbet konuşması da yer aldı. Yakın zamanda gerçekleştirdiği sohbeti salgın nedeniyle online olarak (İnternet üzerinden) gerçekleştiren Döngeloğlu'nun "Ramazan-ı Şerif bize bu sene ağır imtihan olacak" ifadelerini kullandığı görüldü.