Rize'de muhtar ve eşi arazi anlaşmazlığı nedeniyle silahla vurularak öldürüldü!

Rize'de arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma kanlı bitti. H.D., köy muhtarı ile muhtarın eşi ve yengesini öldürdü. Olay, Rize’nin Pazar ilçesinde meydana geldi. Şehitlik köyünde yaşayan ve aralarında arazi anlaşmazlığı olduğu bilinen köy muhtarı Osman Dalyanoğlu ile akrabası H.D. arasında tartışma çıktı.

Üzerinde silah bulunan H.D., muhtara, eşi Bahriye Dalyanoğlu’na ve muhtarın yengesi Şerife Dalyanoğlu’na ateş etti. 51 yaşındaki muhtar ile 50 yaşındaki eşi olay yerinde hayatını kaybetti.