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Demet Akalın'da 'Sosyal Mesafeli Dövüş' akımına uydu

Demet Akalın, Okan Kurt, Murat Övüç ve Daha Nice İsim, 'Sosyal Mesafeli Dövüş' akımına uydu paylaştıkları videolar rekor kırdı.

Demet Akalın'da bir çok ünlü isim gibi 'Sosyal Mesafeli Dövüş' akımına uydu.

Demet Akalın, Okan Kurt, Şafak Sezer, Esra Balamir, Murat Övüç, Sema Aydemir, Furkan Dede, Murat Özarı, Semih Öztürk, Özlem Yıldız, Nilay Toprak, Alişan, Buse Varol, Deha Bilimlier, Birol Tokat, Kenan Erçetingöz ve Hira Kurt’ta 'Sosyal Mesafeli Dövüş' akımına uydu. 

Sosyal Medyadan paylaşılan video binlerce yorum ve beğeni aldı.

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