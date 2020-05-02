Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter'dan paylaştı: Biz bu yoldan dönmeyeceğiz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Twitter'dan yaptığı paylaşımda, ''Bizim Allah'a can borcumuzdan, Milletimize hizmet borcumuzdan başka kimseye eyvallahımız yoktur, olmayacaktır. Ne yaparlarsa yapsınlar... Biz #BuYoldanDönmeyeceğiz.'' ifadelerinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'ye dönüşünün 3. yıl dönümünde sosyal medyadan paylaşımda bulundu. Erdoğan, "Allah'a can, milletimize hizmet borcumuzdan başka kimseye eyvallahımız yoktur, olmayacaktır. Ne yaparlarsa yapsınlar, bu yoldan dönmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.