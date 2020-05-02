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Yaşlı kadının Bakan Süleyman Soylu'dan isteği herkesi şaşırttı

Sivas Valisi Salih Ayhan’ın aracılığıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüntülü konuşan yaşlı kadının, bakandan öldüğünde tabutunu taşımasını istedi.

Sivas Valisi Salih Ayhan kent merkezinde yaşayan Hayriye Öztepe'nin (68) İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüşme isteğini geri çevirmedi. Ayhan, Sivas Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu ile yalnız yaşayan Hayriye teyzenin evine giderek Bakan Soylu’yu cep telefonu ile görüntülü arayıp Hayriye teyze ile görüştürdü. Karşısında Bakan Soylu’yu gören Hayriye teyze, “Ölürüm yavrum ölürüm. Ölürüm senin için yavrum. Vasiyet ettim herkese, ölürsem tabutumun altına gir. Yavrum hayırlı Ramazanlar göresin. Rabbim senin ile Cumhurbaşkanımızı bu vatının başından eksik etmesin. Sen Aslan parçasısın sen yiğitler yiğidisin” demesi ise dikkat çekti.
Yaşlı kadının "Vasiyet ettim herkese ölürsem tabutumun altına gir" demesi üzerine Bakan Soylu "Rabbim gecinden versin, başımın üzerine teyzem. Seni unutmam Hayriye ana merak etme. Benim bir huyum da unutmamaktır" dedi.

Sivas Valisi Ayhan o anların görüntüsü sosyal medya hesabından, “Muhabbeti ve kadirşinaslığı ile Anadolu kadınına güzel bir örnek olan Hayriye teyzemiz, uzun süredir hasretini çektiği İçişleri Bakanımız sayın Süleyman Soylu ile görüntülü görüşerek temennilerini iletti. Rabbim, gönlündeki sevgiyi ve duayı eksik etmesin. Sağlıkla” ifadelerini kullanarak paylaştı.

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