Trafik durdu yollar hayat buldu

Geçtiğimiz haftalarda yapılan T1, T3 tramvay hatları, Mudanya yolu, Setbaşı, Yeşil ve Gökdere’deki asfalt kaplama çalışmalarının ardından şimdi de Merinos- Acemler arasındaki asfalt, yaklaşık 20 yıl sonra sil baştan yenileniyor.

Korona virüs salgınının yayılımını önlemek için dezenfeksiyon çalışmaları başta olmak üzere salgından etkilenen vatandaşlara sıcak yemek, erzak ve pazar ihtiyaçlarının temini noktasında yoğun bir çaba harcayan Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan da salgını fırsata dönüştürüp, yıllardır bakımı yapılamayan ana caddelere adeta hayat veriyor. İçişleri Bakanlığı’nın 30 Büyükşehir ve Zonguldak’ı kapsayan sokağa çıkma yasaklarını tarihi bir fırsata dönüştüren Büyükşehir Belediyesi, son iki hafta içinde Mudanya yolu başta olmak üzere, T1, T3 tramvay hatları, Setbaşı, Yeşil ve Gökdere’de yaklaşık 30 bin ton asfalt kaplama çalışması gerçekleştirmişti.