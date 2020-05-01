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5 yaşındaki Melek'e doğum günü sürprizini polis ekipleri yaptı

İSTANBUL'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan küçük Melek'e (5) doğum günü sürprizini pastayla evlerine giden polis ekipleri yaptı.

1 Mayıs, küçük Melek'in doğum günüydü ama sokağa çıkma yasaklamasına denk geldi. Kutlama yapamayacaktı, ailesinden pasta istedi. Dışarı çıkamayan ailesi çareyi polisi aramakta buldu ve yardım istedi. Telefonu geri çevirmeyen ekipler, pastayı alıp ailenin kapısını çaldı. Pastayla polisleri gören küçük Melek, şaşkındı. Pastasını üfleyen Melek, unutamayacağı bir doğum günü yaşadı.

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