İngiltere'de sahte koronavirüs testi kavgası kamerada

Koronavirüs salgınına karşı türeyen fırsatçılar tüm dünyada yerini almaya devam ediyor. İngiltere'de İsmini vermeyen bir kişi, internet üzerinden 'koronavirüs test kitleri' sattığını iddia eden dolandırıcıyla buluşma ayarladı. Londra'dan Cardiff'e 4 saat yol giden kişi, fırsatçıyla testleri almak için buluştu. Dolandırıcı elindeki kutuda koronavirüs testleri olduğunu iddia etti ve alıcı kişi testleri gördüğünde bunların sadece 'hamilelik testleri' olduğunu anladı. Dolandırıcıyla alıcı arasında yaşanan kavga sosyal medyaya yansıdı.

Yetkililer uyardı

İngiliz yetkililer benzer olayların yaşandığını, bu tip sahte koronavirüs testlerin sahte olduğunu belirtti. Mevcut kullanılan testlerin sadece hastanelerde yapıldığını ve vatandaşların dolandırıcılara karşı dikkatli olması gerektiği vurgulandı.