Canan Kaftancıoğlu darbe imasında mı bulundu?

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Halk TV canlı yayınına katıldı. Kaftancıoğlu'nun yayında yaptığı açıklamalar, sosyal medyanın gündemine oturdu. Öyle ki; Kaftancıoğlu'nun sözleri darbe iması olarak değerlendirildi.

"İktidarı iyi bir yere götürmüyor"

Kaftancıoğlu'nun yayında, "Bir kişinin aklıyla iş yapmaları, iktidarı hiç iyi bir yere götürmüyor.

"Erken seçim ya da başka bir şeyi getirebilir.."

Bu da önümüzdeki süreçte bir erken seçim ya da başka bir şeyi getirebilir. Bu ülkenin halkın, gerçekten gözü açıldı. Kimin kendisine hizmet etmek için uğraştığını biliyor.

"İktidar değişikliğine, sistem değişikliğine gidişatı görüyorum"

Kimin de böylesi bir dönemde dahi ne ile uğraştığını görüyor. Şöyle söyleyeyim; bir iktidar değişikliğine, hatta daha da ileri gideyim bir sistem değişikliğine gidişatı görüyorum." ifadelerini kullandı.