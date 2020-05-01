POLİTİKA

Canan Kaftancıoğlu darbe imasında mı bulundu?

Katıldığı canlı yayında AK Parti'ye yüklenen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ilginç ifadeler kullandı. Kaftancıoğlu "Önümüzdeki süreç, bir erken seçim ya da başka bir şey getirebilir" dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Halk TV canlı yayınına katıldı. Kaftancıoğlu'nun yayında yaptığı açıklamalar, sosyal medyanın gündemine oturdu. Öyle ki; Kaftancıoğlu'nun sözleri darbe iması olarak değerlendirildi.

"İktidarı iyi bir yere götürmüyor"
Kaftancıoğlu'nun yayında, "Bir kişinin aklıyla iş yapmaları, iktidarı hiç iyi bir yere götürmüyor.

"Erken seçim ya da başka bir şeyi getirebilir.."
Bu da önümüzdeki süreçte bir erken seçim ya da başka bir şeyi getirebilir. Bu ülkenin halkın, gerçekten gözü açıldı. Kimin kendisine hizmet etmek için uğraştığını biliyor.

"İktidar değişikliğine, sistem değişikliğine gidişatı görüyorum"
Kimin de böylesi bir dönemde dahi ne ile uğraştığını görüyor. Şöyle söyleyeyim; bir iktidar değişikliğine, hatta daha da ileri gideyim bir sistem değişikliğine gidişatı görüyorum." ifadelerini kullandı.

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