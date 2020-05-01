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Taksim Meydanı'na çıkan yollar kapatıldı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü tedbirleri kapsamında Taksim Meydanı'na çıkan yollar trafiğe kapatıldı.

Taksim Meydanı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü tedbirleri kapsamında araç trafiğine kapatıldı. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle yasağa rağmen kutlama için izinsiz olarak Taksim Meydanı'na çıkmak isteyebilecek gruplara karşı polis ekipleri bir takım önlemler aldı. Önlemler kapsamında Taksim Meydanı ve Cumhuriyet Anıtı bariyerlerle kapatıldı. Kapatılan yollar sadece sağlık çalışanları için açıldı. Aracı olmayan sağlık çalışanları ise Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine yürüyerek gitti. Taksim Meydanı'na çıkan metro istasyonunun da alınan tedbirler kapsamında kapatıldığı görüldü.

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