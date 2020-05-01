DÜNYA

HTŞ göstericilere saldırdı: 5 sivil yaralı

Suriye'de Heyet Tahrir el-Şam’a (HTŞ) bağlı teröristler eylem yapan sivillerin üzerine ateş açması sonucu, 5 sivil yaralandı.

Suriye’nin İdlib kentinde bulunan Maarat al Naasan bölgesinde Eset rejimi ile muhalif bölgeler arasındaki ticari geçidin Heyet Tahrir el-Şam (HTŞ) tarafından açılmasını protesto eden bölge halkına, HTŞ’ye bağlı teröristler tarafından ateş açıldı. Bölge halkı açılan ticari geçidin kapatılmasını isterken, HTŞ saldırısı sonucu 5 sivil yaralandı.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi tarafından yapılan açıklamada HTŞ'nin göstericilerin üzerine ateş açması sonucu 5 kişinin yaralandığı aktarılırken, yaralıların hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

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