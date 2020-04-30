Yeşilçam'ın iki ustası Ramazan'da manilerle kapıştı! Nerde o eski Ramazanlar

TRT'nin arşivinden çıkarılıp ramazan münasebetiyle paylaşılan bir görüntü sosyal medyada büyük ilgi gördü. Yeşilçam sinemasının iki büyük dev ismi Erol Günaydın ile Münir Özkul'un sokak ortasında sırtında davullarla karşılıklı mani atışmaları izleyenleri o eski ramazanlara götürdü. Hababam Sınıfı'nın Mahmut Hocası Münir Özkul ile Yeşilçam'ın efsanesi Erol Günaydın, davula vurup manilerle çarpışırken, vatandaşlar da sokakta onları izlemenin keyfini yaşıyor...