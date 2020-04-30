Korkunç! ABD'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin cesetleri çürümeye terk edildi

ABD'nin New York kentindeki Brooklyn bölgesinde Sağlık Bakanlığı'nca "cenaze evi" olarak belirlenen The Andrew T Cleckley isimli işletme, yaklaşık 60 cesedi kiraladığı dondurucu özelliği bulunmayan kamyonetlere yerleştirdi.

Cenaze evi mühürlendi ve soruşturma başlatıldı: Kamyonetlerden yükselen ceset kokusunun etrafa yayılması üzerine, mahalle sakinleri durumu New York Polis Departmanı'na ihbar etti. Olay yerine giden polis ekipleri, cesetleri güvenli koşullarda muhafaza etmediği gerekçesiyle cenaze evini mühürledi ve soruşturma başlattı.