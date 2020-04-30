Sümer Ezgü canlı yayında tabureden fena düştü! O anlar binlerce kez izlendi

Antalya'da yaşayan, sanatçı Sümer Ezgü, karantina sürecini verimlik geçirmek için internet üzerinden canlı yayına konuk oldu. Sandalyede oturduğunu düşünen Ezgü, canlı yayında talihsiz bir kaza yaşadı.

Sümer Ezgü, Kabataş Erkek Lisesi Dernek Başkanı Anıl Cansızoğlu'nun video paylaşım sitesindeki canlı yayınına evinden bağlandı. Ezgü, sohbet sırasında, sandalyede olduğu düşüncesiyle arkasına yaslanmak isterken, oturduğu tabureden düştü.