MAGAZİN

Sümer Ezgü canlı yayında tabureden fena düştü! O anlar binlerce kez izlendi

Türk halk müziği sanatçısı Sümer Ezgü, internet üzerinden canlı yayın yaptığı sırada, sandalyede olduğu düşüncesiyle arkasına yaslanmak isterken, oturduğu tabureden çok fena düştü.

Antalya'da yaşayan, sanatçı Sümer Ezgü, karantina sürecini verimlik geçirmek için internet üzerinden canlı yayına konuk oldu. Sandalyede oturduğunu düşünen Ezgü, canlı yayında talihsiz bir kaza yaşadı.

Sümer Ezgü, Kabataş Erkek Lisesi Dernek Başkanı Anıl Cansızoğlu'nun video paylaşım sitesindeki canlı yayınına evinden bağlandı. Ezgü, sohbet sırasında, sandalyede olduğu düşüncesiyle arkasına yaslanmak isterken, oturduğu tabureden düştü.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Konya esrarengiz olayı konuşuyor! ABD'den gelip göle balık bıraktı
İsveç koronavirüse karşı çözümü gübrede buldu
İstanbul Valisi açıkladı: Sağlık çalışanlarına ücretsiz taksi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk paylaştı öğrenciler için 3 yeni uygulama
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk paylaştı öğrenciler için 3 yeni uygulama
İsveçli yetkililerden koronavirüs önlemi! Parklara 'gübre' döküyor
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Can Yaman ve annesinden tango dansı şovu!
Bursa'da küçük çocuğun yanan araçtan kurtarılma anı kamerada
BİLSEM sonuçları 2020 1. sınıf BİLSEM sonuç ekranı açıklandı mı?
Babasına kızan kadın ATM'leri böyle parçaladı
Trafikte yarış yapan otomobillere ceza yağdı
Ağız dolusu kusmak orucu bozar mı Diyanet fetva hattı cevabı
İstanbul'da gizemli uğultu sesi yeniden duyuldu! İşte gerçek nedeni
1 Mayıs marşı sözleri 1 Mayıs marşı tarihi o gün ne oldu?