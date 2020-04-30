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Bollywood yıldızı Rishi Kapoor hayatını kaybetti

İki yıldır kanser tedavisi gören Hindistan'ın ünlü Bollywood sineması oyuncularından 67 yaşındaki Rishi Kapoor, dün sabah hastanede yaşamını yitirdi.

İki sene önce kansere yakalanan Bollywood sineması oyuncularından Rishi Kapoor 67 yaşında yaşamını yitirdi. Durumu ağırlaşarak hastaneye kaldırılan usta isim, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tedavi gördüğü hastanede vefat etti

Hint basınındaki haberlere göre, sinema hayatına babası Raj Kapoor'un filmleriyle başlayan ve sonrasında romantik filmlerdeki rolleriyle üne kavuşan oyuncu, dün sabah kaldırıldığı Mumbai'deki hastanede yaşamını yitirdi.Kapoor'a 2018'de kanser teşhisi konmuş ve ABD'de yaklaşık 1 yıl süren tedavisinin ardından eylül ayında Hindistan'a dönmüştü.

Oynadığı filimler gişe rekorları kırdı

İlk kez babası Raj Kapoor'un 1970'de yönettiği ve yapımcılığını üstlendiği Mera Naam Joker filminde çocuk oyuncu olarak rol alan Kapoor, bu filmdeki performansıyla En İyi Çocuk Oyuncu Ödülü'nü almıştı. Kapoor, 1973'te ilk defa başrol oynadığı Bobby filmiyle büyük bir sıçrama yapmıştı. Oyuncu, 1980 ve 90'larda çok sayıda filmde rol almış, Khel Khel Mein, Karz ve Chandni gibi filmleri gişe rekorları kırmıştı.

Babası ve dedesi de oyuncuydu

Kapoor'un ölümü üzerine Bollywood yıldızları ve siyasetçiler sosyal medyada duygularını dile getiren mesajlar yayımladı. Usta oyuncunun oğlu Ranbir Kapoor da babası ve dedesi gibi Bollywood'da oyuncu.Dün de Bollywood yıldızlarından Irrfan Khan hayatını kaybetmişti.

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