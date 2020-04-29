MEDYA

İstanbul'da kuşların gökyüzünde büyüleyen gösterisi kamerada

İSTANBUL Kadıköy'de çekilen görüntülerde kuşlar gökyüzünde görsel şölen oluşturdu. O anlar amatör kamera ile saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerin adresi İstanbul Kadıköy. Bir grup kuş gökyüzünde adeta dans etti. Kuşlar gökyüzünde görsel şölen oluştururken izleyenleri mest etti. Sosyal medyada paylaşılan görüntü kısa sürede viral oldu. İşte izleyenleri büyülen kuşların dansı...

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