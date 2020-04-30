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Adana'da yüklü miktarda sahte sıvı ve toz deterjan ele geçirildi

Adana'da polisin operasyonunda 16 bin 760 kilogram toz, 15 bin 103 litre sıvı deterjan ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ilçesine bağlı Akkapı Mahallesi?ndeki bir depoda sahte deterjan üretildiğini belirledi. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri, satışa hazır halde piyasa değeri yaklaşık 5 milyon lira olan 16 bin 750 kilogram toz deterjan, 15 bin 103 litre sıvı deterjan ele geçirdi. Polis ayrıca 22 bin 990 adet çeşitli markalara ait boş kutu, koli ve kapak da ele geçirdi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

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