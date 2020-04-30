YEREL

TEM’de kargo yüklü iki kamyon çarpıştı: 1 yaralı

Kocaeli’nin Körfez ilçesi TEM Otoyolu’nda tekeri fırlayan kamyon ile bir kargo firmasına ait kamyon çarpıştı. Feci kazada kullanılmaz hale gelen kamyonda sıkışan yaralı sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.

Kaza, Kocaeli’nin Körfez ilçesi TEM Otoyolu Körfez gişeleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametinde seyir halinde olan ir kargo firmasına ait, Hayri Yorulmaz idaresindeki 18 AY 036 plakalı kamyonun seyir halindeyken tekeri fırladı. Durumu fark eden Yılmaz aracı yol kenarında durdurarak durumu polis ekiplerine bildirdi. Bu sırada aynı istikamette seyir halinde olan Ali İhsan N. yönetimindeki 63 FF 246 plakalı farklı bir kargo firmasına ait kamyon duramayarak, tekeri fırlayan kamyona arkadan çarptı. Kazada kullanılmaz hale gelen kamyonun sürücüsü Ali İhsan Y. araç içerisinde sıkışarak yaralandı. Kamyonda bulunan paketler ise yola saçıldı. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.

Yaralı sürücü yarım saatte kurtarılabildi

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralı sürücüyü kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan yarım saatlik müdahale ile yaralı sürücü sıkıştığı yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi ambulansta yapılan Ali İhsan Y. Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

“Tekerim yerinden fırladı zorla durdum”

Kaza anını anlatan kamyon sürücüsü Hayri Yorulmaz, “Şükürler olsun ben iyiyim. Tekerim yerinden fırladı zorla durdum. Trafik ekiplerini ararken arkamdan bir anda bana çarptı” dedi.

Kaza TEM’i trafiğe kapattı

Kaza sebebi ile yolda kalan diğer sürücüler ise araçlarından inerek yolun açılmasını bekledi. Kaza sebebi ile TEM Otoyolu Ankara istikameti yaklaşık 1 saat trafiğe kapalı kaldı. Ekipler tarafından yapılan çalışmaların ardından araçların çekici yardımı ile kaldırılmasıyla yol tekrar trafiğe açılabildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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