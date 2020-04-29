YEREL

Trafikte dehlikeli anlar! Jant üzerinde seyreden traktör sürücü

MANİSA’da sol arka jantın üzerinde seyreden traktör sürücüsü görenleri şaşkına çevirdi.

Manisa’nın Saruhanlı ilçesine bağlı Mütevelli Mahallesinde çekildiği iddia edilen görüntülerde, bir traktör sürücüsü, traktörüne bağlı römorkun sol arka jantın üzerinde ilerlediği görülüyor. Lastiksiz seyreden traktör trafiği tehlikeye düşürürken, karşılaştığı manzarayı kayda alan sürücü de şaşkınlığını, “Yurdumun insanı. Ateş çıkartıyor. Memleketimin gözünü seveyim” sözleriyle dile getirdi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
ABD'de son 24 saatte 3 bin 112 kişi koronavirüsten öldü! Durum ağırlaşıyor
MHP İstanbul İl Başkanı Birol Gür'den Meral Akşener ve Fatih Altaylı'ya tepki
Koronavirüs tartışması Aracıyla hastaneye girmeye çalıştı
Eczaneler ücretsiz vermiyor! SGK'lılar ücretsiz maskeyi nasıl alacaklar
ABD ekonomisi koronavirüs salgını etkisiyle yüzde 4,8 daraldı
Batman'daki Boğaz köyü karantinaya alındı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
32 gün yoğun bakımda kalan koronavirüs hastası: Öldüm, geldim
ABD’li polisin 14 yaşındaki çocuğu darp ettiği anlar kamerada
Yeni 10 TL banknotlardan nasıl olacak arkasında kim var?
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova: "Bayramdan korkuyorum"
İş insanı Dikran Masis'ten örnek davranış!
Üniversite sınavı öne mi alındı YKS 2020 ne zaman yapılacak yeni haber geldi
Bülent Ersoy’un annesi Necla Poyraz son yolculuğuna uğurluyor!
Adliyeler ne zaman açılacak mahkemeler ne zamana kadar tatil?