İş insanı Dikran Masis'ten örnek davranış!

Çin’de başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid -19) nedeniyle bir çok iş yeri kepenk kapatmak zorunda kaldı. 70 yaşındaki iş adamı Dikran Masis de korona virüs nedeniyle işleri olumsuz etkilenen Türkiye’deki bin 447 kiracısından salgınla mücadele sürecinde kira almıyor.

İstanbul, Ankara, Kayseri ve Gaziantep’te iş yerleri bulunan Masis, kira ücretinin yanı sıra elektrik ve su faturalarını da almıyor.

Salgın öncesi aldığı kira ücretini de geri iade edecek olan Masis, tüm mülk sahiplerine de kira ücreti almamaları konunda çağrıda bulundu.