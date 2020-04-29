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Meral Akşener'den Ekrem İmamoğlu ile ilgili iddialara yanıt!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'na Başakşehir'deki şehir hastanesinin yoluyla ilgili yapılan eleştirilere yanıt verdi.

Gazeteci Fatih Altaylı’nın Habertürk’teki programına konuk olan Akşener, İmamoğlu'na Başakşehir'deki şehir hastanesinin yoluyla ilgili yapılan eleştirilere, ''Şeytan kovalamaktan namaza vakit bulamıyor'' diye yanıt verdi.


Akşener, Altaylı’nın, “İstanbul’da şehir hastanesi yapıldı. Ancak yolları bitmemişti. Hastaneye ulaşılamadı. Bununla ilgili olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’na yoğun eleştiri var, ‘bilerek yapmadı’ deniliyor. Siz ne diyorsunuz?” şeklindeki sorusuna şöyle yanıt verdi:

İmamoğlu, şeytan kovalamaktan namaza vakit bulamıyor

''Ekrem İmamoğlu, şeytan kovalamaktan namaza vakit bulamıyor. Bütün dikkat İstanbul Belediyesi’nin üzerinde. Ne travmaymış atlatılamadı gitti. Ne zormuş. Azıcık nefes almaya fırsat tanısın onların büyükleri. Kafayı kaldırdığında çekiç vuruluyor.''

Başarısız olunsun diye her şey yapılıyor

Fatih Altaylı’nın “belediyelere yapılması yasaklanan bağışlarla ilgili” sorusuna ise Akşener şöyle karşılık verdi:

''Başarısız olunsun diye her şey yapılıyor. Bu millete, İstanbulluya ayıptır. Biz salgınla can pazarındayız. Yardım talebiyle, bağış alma hakları var belediyelerin. Ben de 3 emekli maaşımı Ankara’ya, 3 İstanbul’a bağılamıştım, parama el konuldu biliyor musunuz?''

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