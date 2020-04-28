YEREL

Aksaray'da kayıp olarak aranan gencin yanmış cesedi bulundu

Aksaray’da 2 gündür kayıp olarak aranan gencin boş arazide yanmış cesedi bulundu.

Olay, İstiklal Mahallesinde bulunan boş bir arazide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boş arazide yanmış bir cisim gören vatandaşlar durumdan şüphelenerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi bildirdi. İhbar üzerine çağrı merkezi olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk etti. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri yanan cismin bir insan olduğunu belirlerken olay yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Olay Yeri İnceleme ekipleri geniş çaplı inceleme ve araştırma yaparken, Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri yanmış cesedin Nail Yılmaz'a (25) ait olduğunu tespit etti. Yapılan araştırmalarda gencin 2 gündür kayıp olarak arandığı tespit edilirken, olayla ilgili geniş çaplı araştırma ve soruşturma başlatıldı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Türk Konseyi ülkeleri koronavirüsle koordineli mücadele edecek
PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a 21 yıl sonra telefon izni
PKK'dan Afrin'de bomba yüklü tankerle terör saldırısı çok sayıda ölü ve yaralı var
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 56 bini geçti işte son durum
Koronavirüs salgını başlatmakla suçlanan kadın ölüm tehditleri alıyor
Fransa'da tüm ligler iptal edildi! Başbakan resmen duyurdu
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İngiltere'de canlı yayında yemek yaparken havluyu ateşe verdi
Nur Yerlitaş’ın cenazesi helallik alınmak üzere evine getirildi
Malatya iftar saati bugün akşam ezanı kaçta okunuyor? Malatya 2020 imsakiyesi
İsrail'de 62 yaşındaki kadına saldırı
Hasene International zor günlerde anavatanı unutmadı
Konya iftar saati Diyanet 2020 iftar bugün saat kaçta?
Bakan Abdulhamit Gül: "120 tutuklu ve hükümlüye Kovid-19 tanısı konuldu"
Kocaeli iftar vakti sahur imsak saatleri! Kocaeli Ramazan imsakiyesi