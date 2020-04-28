Evde hanımdan korkmamak için ne yapmalı? 'Oflu Hoca' Çetin Altay açıkladı!

Tiyatro oyuncusu Çetin Altay, sosyal medya hesaplarından minik kızı Meryem Mila ile birlikte olduğu bir video paylaştı ve olay oldu. Çetin Altay, evde eşi Gamze Altay'dan korkmamasının nedenlerini anlattı.

Çetin Altay, küçük kızı Meryem Mila'ya, "Tavşan orman yürürken filin ayağına bastı. Ya sen koca filsin tavşan senin ayağına bassa oda orada bağırdı ona. Oda verdi ona küfürü, kaçtı ormanın içine doğru gitti. Ne yapsın tavşan..." fıkrasını anlatıp onu neşelendirirken araya eşi Gamze Altay girdi.

Gamze Altay, Oflu Hoca'ya "Çetin bey karınızdan korkuyor musunuz?" diye sorunca olanlar oldu. İşte Çetin Altay'ın olay cevabı: "Sen benim gözüme bak bakalım benden karıdan korkacak göz var mı? Yemeğimi yapmışım, ütümü yapmışım, çamaşırımı yıkamışım asmışım, camlarımı silmişim, uşağıma bakayrum. Ben niye korkayım karıdan, işini yapmayan korksun karıdan..."