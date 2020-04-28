Nur Yerlitaş'ın cenazesi evinden çıkartıldı! Yakın dostu Sibel Can gözyaşlarına boğuldu

Yer aldığı televizyon programıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan ve geçtiğimiz sene beyin ameliyatı olan Nur Yerlitaş, 64 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Sibel Can Gözyaşlarını tutamadı

Akşam saatlerinde evden alınan Nur Yerlitaş'ın cenazesi, hastane morguna kaldırıldı. Cenaze aracına tabutun konuğu anlarda Nur Yerlitaş'ın yakın arkadaşı şarkıcı Sibel Can gözyaşlarına hakim olamadı.

Geçtiğimiz yıl kanser teşhisi konmuştu

Moda tasarımcısı olarak adını duyuran Yerlitaş, 'İşte Benim Stilim' yarışmasıyla ekranlarda yerini aldı. Ünlü modacıya, geçtiğimiz yıl beyin kanseri teşhisi konmuş, altı ay arayla iki ciddi operasyon geçirmişti. Bu süreçte zor günler geçiren Yerlitaş'a ailesi, yakın arkadaşları Ajda Pekkan ve Bülent Ersoy destek olmuştu.