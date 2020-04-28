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Acun Ilıcalı, Tarafsız Bölge'de Dominik'teki durumu anlattı

Tarafsız Bölge programına katılan Acun Ilıcalı, Dominik Cumhuriyeti'nde koronavirüsle mücadadeledeki durumla ilgili açıklama yaptı.

Acun Ilıcalı, yaptığı açıklamada, "Dominik çok fazla korona olacak bir ülke değil. Burası dünyanın en büyük turizm merkezlerinden biri. Burada haftada 150 uçaktan fazla Avrupa'ya uçuş oluyor. O turistler vasıtasıyla buraya koronavirüs ulaştı. Bizim şanslı olduğumuz yer bizim olduğumuz tarafta yok ama çok yoğun önlemler burada da var. Marketlerde herkes maskeli. Sokağa çıkanlar maskeli. Biz şu durumdayız. Ben haftada 2 kere bulunduğum yeri terk ediyorum. Ben ülkemizle gurur duyuyorum. Tedbirlere yoğun bir şekilde uyum sağlanıyor. Burada geçenlerde seçimlerden sonra bir anda 13-14 bin kişi sokaklara çıkıp kutlama yaptı. Bu da hükümeti endişelendirdi. Bizim milletimizin bu konudaki disiplinini hayranlıkla izliyorum.

Buradaki en büyük sorun vatandaşlarımız buralarda kaldı. Karayiplerde çalışan arkadaşlarımız var oralarda mahsur kaldılar. Çeşitli adalarda 100'den fazla vatandaşımız var. Dışişleri Bakanlığı'mız ile organize olduk. Onlar benden bu konuda öncülü yapmamı rica ettiler. Bu konudaki güvenlerinden dolayı teşekkür ediyorum. THY'den buraya bir uçak getireceğiz vatandaşlarımızı almak için. Ülkemizin bu konudaki başarısı tartışılmaz. Sağlık Bakanımıza da buradan teşekkür ediyorum. ABD'nin başındaki insanın yaptığı açıklama 2 gündür alay konusu. Burada güven sarsıldı. Bizde halkımız önemli destek verdi. Burada siyaseti unutucaz işin bir tarafından tutacağız. Bakanımız canla başla çırpınıyor. Benim de elimden bir şey geliyorsa yapacağım. Ben gerekirse uçağı dolmuş yapıcam herkesi ulaştıracağım. Tek ihtiyacımız olan dayanışma ve motivasyon. Güzel günlerin müjdesini Cumhurbaşkanımız bugün verdi." ifadelerini kullandı.

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