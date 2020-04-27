MAGAZİN

Hilal Cebeci ortaya çıktı! Özelden gelen tekliflere yanıt verdi

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Hilal Cebeci yaptığı paylaşımla gündem oldu. Cebeci kendisine gelen tekliflere yanıt verdi.

Uzun süredir magazin gündeminden uzak olan şarkıcı Hilal Cebeci ortaya çıktı!

Instagram hesabından video paylaşan Cebeci, 7 yıldır evli olduğunu ifade etti. Ancak Hilal Cebeci'nin eşi ile sosyal medyada hiçbir fotoğrafı bulunmaması dikkat çekti.

Hilal Cebeci, çektiği bir videoyla evlenme teklifleri aldığını açıkladı. Cebeci, "Bana evlilik teklifinde bulunmayın. 7 yıldır evliyim. Umarım gönlünüze göre mutlu evlilikleri yaparsınız" diyerek evlilik tekliflerini geri çevirdi.

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Hilal Cebeci geçtiğimiz yıl, "6 sene önce evlendim" açıklamasıyla herkesi şoke etmişti. O günden bu güne eşi ile sosyal medyada hiçbir paylaşım yapmayan Cebeci eşi istemediği için müzik dünyasından uzak durduğunu da söylemişti.

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