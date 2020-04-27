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Ajda Pekkan kürtaj itirafı! Meğer 6 kez çocuk aldırmış çantaları çakmaymış

74 yaşındaki şarkıcı Ajda Pekkan'ın çocuk sahibi olmadığı biliniyor. Meğer Ajda Pekkan 6 kez kürtaj yaptırmış. Ünlü sanatçının çanta itirafı da olay oldu.

2. Sayfa programına konuk olan Ajda Pekkan, çocuk sahibi olmaya cesaret edemediğini söyledi.

Pekkan, “Keşke bir evliliğim olsaydı, 30-40 yıl sürseydi dediğiniz oluyor mu?” sorusuna, şöyle yanıt verdi:

“30-40 yıl hiçbir evlilik sürmez. Kedilerle avunmaya çalıştım. Oldu benim çocuğum 6 defa, istemedim. Ben kendi hayatımı zor idame ettirebildim, ayaklarım üzerinde zor durabildim. Sahnedeki şöhretin, evdeki pijamalı terlikli halini istemiyor erkekler. Sahnedeki gibi görmek istiyor. Ben de her dakika sahnedeki gibi olamam.”

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