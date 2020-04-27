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Ankarada sokağa çıkma yasağına aldırmadılar! Parkta uzun eşek oynadılar...

Ankara’da çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu grup, sokağa kısıtlaması ve sosyal mesafeye uymayarak “uzun eşek” oyunu oynadı.

Olay Mamak ilçesi Hüseyingazi mahallesin Başak Caddesi üzerinde bulunan bir parkta gerçekleşti.

Çoğunluğu gençlerin oluşturduğu bir grup Corona Virüsü salgınına yönelik alınan tedbirleri hiçe sayarak, park içerisinde bir araya gelerek “uzun eşek” adı verilen oyunu oynamaya başladı.

Gençler uzun süre oyunlarına hiç bir şey yokmuş gibi devam etti. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekiplerini gören gençler ise ceza yememek için düşe kalka kaçtılar.

Mahallelinin cep telefonuyla çekip sosyal medyada paylaştığı görüntüler tepki topladı.

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