Melih Gökçek'ten Erdoğan'a kolonya teşekkürü
Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, yeni tip koronavirüs(Kovid-19) günlerinde dağıtılan kolonya için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti ve "Dünyada kendi tebaasını bu kadar düşünen ikinci bir lider yok" dedi.
Yaptığı paylaşımda, "Sayın Cumhurbaşkanım kolonya ve maske göndermiş" diyen eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, kolonyayı eline dökerken, "Teşekkürler sayın Cumhurbaşkanım, dünyada kendi tebaasını bu kadar düşünen ikinci bir lider yok. Allah sizden razı olsun. uzun ömürler versin" diye konuştu.
SN CUMHURBAŞKANI’MIZIN— İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) April 26, 2020
DAĞITTIRDIĞI KOLONYA VE MASKELERİMİZ CUMHURBAŞKANLIĞI PERSONELİNCE EVLERİMİZE KADAR GETİRİLDİ.
TEŞEKKÜRLER👏👏👏 pic.twitter.com/3nI5wVk1px