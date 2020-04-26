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Melih Gökçek'ten Erdoğan'a kolonya teşekkürü

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, yeni tip koronavirüs(Kovid-19) günlerinde dağıtılan kolonya için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti ve "Dünyada kendi tebaasını bu kadar düşünen ikinci bir lider yok" dedi.

Yaptığı paylaşımda, "Sayın Cumhurbaşkanım kolonya ve maske göndermiş" diyen eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, kolonyayı eline dökerken, "Teşekkürler sayın Cumhurbaşkanım, dünyada kendi tebaasını bu kadar düşünen ikinci bir lider yok. Allah sizden razı olsun. uzun ömürler versin" diye konuştu.

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