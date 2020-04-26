Melih Gökçek'ten Erdoğan'a kolonya teşekkürü

Yaptığı paylaşımda, "Sayın Cumhurbaşkanım kolonya ve maske göndermiş" diyen eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, kolonyayı eline dökerken, "Teşekkürler sayın Cumhurbaşkanım, dünyada kendi tebaasını bu kadar düşünen ikinci bir lider yok. Allah sizden razı olsun. uzun ömürler versin" diye konuştu.

SN CUMHURBAŞKANI’MIZIN

DAĞITTIRDIĞI KOLONYA VE MASKELERİMİZ CUMHURBAŞKANLIĞI PERSONELİNCE EVLERİMİZE KADAR GETİRİLDİ.



TEŞEKKÜRLER👏👏👏 pic.twitter.com/3nI5wVk1px — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) April 26, 2020