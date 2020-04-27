YEREL

İstanbul’da silahlı çatışma saniye saniye kamerada

Bahçelievler’de akşam saatlerinde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan çatışma sonucu 1 kişi ayağından yaralandı. Çatışma kameralara yansırken, şüphelilerden biri kaçarken bir binanın giriş boşluğuna düştü.

Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü saat 22.00 sıralarında Bahçelievler Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre akşam saatlerinde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavganın büyümesi üzerine birbirine silah çeken grup çatışmaya başladı. Bir süre birbirlerine ateş açan grup kaçarak uzaklaşırken, şüphelilerden biri ayağından hafif şekilde yaralandı. Çatışma anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaçarken binanın giriş boşluğuna düştü

Öte yandan çatışmanın ardından panik yaşayan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı şahsı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Olay yerine gelen polis ekipleri ise güvenlik şeridi çekerek çevrede önlem aldı. Kovanları toplayarak görgü tanıklarının ifadelerine başvuran polis, çevredeki güvenlik kamera görüntülerinin kayıtlarını incelemeye aldı.
Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu
MİT ve polisten ortak operasyon! Yakalandılar
Falcao kaçacak! İki takımdan birisine gidecek
İsrail Meclisi'nde bir vekilin Erdoğan'dan övgüyle bahsetmesi tartışma yarattı
İstanbul'da 13 ilçede elektrik kesintisi! Belirli saatlerde elektrik verilmeyecek
Quaresma: Geri dönmeyi çok iserim
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Antalya'da eğlenceli görüntüler! Balkondaki vatandaşlar çaldı, polisler oynadı
Survivor yeni bölüm fragmanı! Nisa eleniyor mu?
Lut Kavmi olayı nedir nerede oldu Lut Kavminin helak olması
Gökyüzünde sıralı ışıklar Tekirdağ'da yine görüldü
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde son durum
1000 TL sosyal yardım başvurusu yapma şartları neler?
Rusya’da ‘koronavirüs partisine’ polis müdahalesi
Özlem Kurt Azap kimdir aslen nereli Özlem Kurt Azap evli mi?