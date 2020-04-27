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Survivor yeni bölüm fragmanı! Nisa eleniyor mu?

Survivor yeni bölüm fragmanı. Nisa eleniyor mu? Acun Ilıcalı devreye girdi!

Survivor yarışmasına uyum sağlamakta zorlanan Nisa isyan etti. Yeni bölüm fragmanında genç yarışmacı 'olmuyor' sözleriyle gözyaşlarına boğuldu. Nisa'nın bu hareketinden sonra Acun Ilıcalı devreye girdi. Yarışmacılara genel bir konuşma yapan Ilıcalı, 'Hiç kimseyi Survivor'da zorla tutmuyoruz, devam edemeyecek yarışmacı devam edemeyebilir bizim açımızdan bir problem asla yok hiçbir zaman da olmadı. Bize net olarak başvuruyorsa da yarışmadan elenmesine müsaade ederiz' açıklamasını yaptı.

Survivor yarışmasına uyum sağlamakta zorlanan Nisa isyan etti. Nisa'nın bu hareketinden sonra Acun Ilıcalı devreye girdi.

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