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Mardin'de ekmek dağıtan 2 kişi saldırıya uğradı

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının bulunduğu Mardin'de,ekmek dağıtan 2 fırın çalışanı, saldırıya uğradı.

MARDİN kent merkezindeki Nur Mahallesi'nde meydana gelen olayda; koronavirüs salgını dolayısıyla 4 gündür devam eden sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlere ekmek servisi yapan fırın çalışanı 2 kişiyle yolda karşılaştıkları bir grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle olay kavgaya dönüştü.

Kavgada ekmeklerin de yere düştüğü görüldü.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen polis ekipleri, kavgaya müdahale ederek sonlandırdı.

O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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