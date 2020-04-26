POLİTİKA

Tüm zamanların en ahmakça kumpası!

İki gündür gündemden düşmeyen 'Limon Haberi' için Hürriyet Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, "Tüm zamanların en ahmakça kumpası: İmamoğlu’na limon kumpası" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Mersin'li çiftçilerden 100 top limon aldık" açıklaması üzerine başlayan tartışma 'Limon Kumpası' tartışmasına dönüştü.

Erdemli ilçesinde gazetecilik yapan Mahmut Dölek'in haber amaçlı çektiği görüntülerin kamera arkası sosyal medyaya düşünce kıyamet koptu. Görüntülerde, çiftçi gibi gösterilen bir kişi gazetecinin talimatlarıyla İmamoğlu'nu yalanlayan açıklamalar yapıyordu.

Ahmet Hakan işte o görüntüler için "Tüm zamanların en ahmakça kumpası" dedi.

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