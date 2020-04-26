İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Mersin'li çiftçilerden 100 top limon aldık" açıklaması üzerine başlayan tartışma 'Limon Kumpası' tartışmasına dönüştü.

Erdemli ilçesinde gazetecilik yapan Mahmut Dölek'in haber amaçlı çektiği görüntülerin kamera arkası sosyal medyaya düşünce kıyamet koptu. Görüntülerde, çiftçi gibi gösterilen bir kişi gazetecinin talimatlarıyla İmamoğlu'nu yalanlayan açıklamalar yapıyordu.

Ahmet Hakan işte o görüntüler için "Tüm zamanların en ahmakça kumpası" dedi.