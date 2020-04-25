YEREL

Mersin'de kamyonet uçuruma yuvarlandı: 3 ölü

Mersin'in Erdemli ilçesinde kamyonetin uçuruma yuvarlanması sonucu biri çocuk 3 kişi öldü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Çamlı Mahallesi Ohut mevkisinde Mürsel Süder'in kullandığı 33 K 3961 plakalı kamyonet, henüz bilinmeyen bir nedenle ormanlık alandan yaklaşık 150 metre derinliğindeki uçuruma yuvarlandı. Kaza, yoldan geçen vatandaşların durumu fark edip jandarmaya bilgi vermesi üzerine ortaya çıktı. İhbar üzerine bölgeye giden jandarma ekipleri, kaza yerinde yaptığı incelemede biri çocuk 3 kişinin cesediyle karşılaştı. Ölenlerden birinin 9-10 yaşlarında çocuk olduğu belirlenirken, diğer iki kişinin ise araç sürücüsü Mürsel Süder ile eşi Türkan Süder olduğu bildirildi.

Kazanın ardından bölgede güvenlik önlemi alınırken, cenazelerin bulundukları yerden çıkarılması için AFAD ekiplerinin beklendiği belirtildi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
İletişim Başkanı Fahrettin Altun açıkladı: 200 milyar liraya ulaştı
Kemal Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli'nin önerisine destek verdi
Merkel'den dikkat çeken AB açıklaması
TRT eski Genel Müdürü Şenol Demiröz vefat etti!
Arda Turan Galatasaray'a kaptan olarak dönebilir
Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 200 bini aştı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Sarıkamış beyaza büründü, Nisan ayında yağan kar şaşırttı
Tokat'ta görülen 'güneş halesi' ilgi çekti! Gören cep telefonuna sarıldı
İftara ne pişirsem diyorsanız : "Fırında soslu köfte"
MSB’den Haftanin üs bölgesine yapılan saldırıyla ilgili açıklama
Bolu'da haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu
Oğmaç çorbası tarifi iftar için mükemmel tat!
Sultangazi'de renkli görüntüler! Temizlik görevlisi mahalleliye dans ile eşlik edince...
Evde Ramazan pidesi nasıl yapılır püf noktaları neler?